Was uns das Murmeltier Phil so alles lehrt In der Wiederholung liegt die Kraft

Jedes Jahr das gleiche! Was für ein müder Auftakt, zugegeben. Aber wahr ist er trotzdem. Jedes Jahr Geburtstag, jedes Jahr Bahnstreik, (fast) jedes Jahr Bayern Deutscher Meister – und vor allem: jedes Jahr Murmeltiertag. Und aus diesem Grund werde ich weiterschreiben – wie jedes Jahr zum Murmeltiertag am 2. Februar, zum Fest dieses dicken Eichhörnchens, das weit früher als Jürgen Klinsmann aus dem Schwabenland in die USA importiert wurde, seit dem 19. Jahrhundert im Land der unbegrenzten Möglichkeiten als Wetterfrosch missbraucht wird und eigentlich der heidnische Ableger von Mariä Lichtmeß ist. So ungefähr geht die Geschichte im halsbrecherischen Schnelldurchlauf, die mit dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an ihr vorläufiges Ende gekommen ist, genauer: in Punxsutawney, einem Nest in Pennsylvania. Dorthin verschlägt es im besagten Film den tollen Billy Murray als Reporter Phil (und leider auch Andie MacDowell als TV-Produzentin Rita), um wie jedes Jahr übers Murmeltierfest zu berichten. Dort nämlich soll der Nager Gewissheit geben, ob es weitere sechs Wochen winterlich bleibt oder nicht. Das ist ein beschämend simples Schattenspiel, ein analoger Blick ins Künftige: Wenn das fette Murmeltier nämlich einen Schatten wirft, bleibt´s vorerst kalt, streng nach der vom gemeinen Landvolk mutig gereimten Regel: „Ist‘s zu Lichtmeß klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell.“