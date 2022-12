Neu im Kino Schräge Figuren in einem märchenhaften Dorfkosmos

Info

Mariana Leky, 1973 in Köln geboren, studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sie lebt in Berlin und Köln.

Aron Lehmann wurde 1981 in Wuppertal geboren. Nach der Mitarbeit in der Aufnahmeleitung für verschiedene Filmproduktionen absolvierte er an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg ein Regiestudium.