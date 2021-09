Erhaltung alter Fotografien : Jessica Morhards Kampf gegen die Zeit

Düsseldorf Die Diplom-Restauratorin für Fotografie, Jessica Morhard, spricht über den Aufwand, alte Abzüge und Negative vor dem Verfall zu bewahren.

Morhard In den Düsseldorfer Sammlungen finden sich Unikate wie Daguerreotypien, aber auch typische Vertreter wie Albumpapierabzüge. In den Abzügen aus dem 19. Jahrhundert geht es um mechanische Schäden, um Verunreinigungen und Verblassen.

Morhard Aufgrund chemischer Abbauprozesse kann es zum Zersetzen der Negativträger kommen. Nitrat- und Azetatträger sind problematisch. In so einem Fall muss ich, um die Bildinformation zu retten, die oberste Schicht des Negativs vom Träger lösen und auf einen neuen Träger übertragen. Die digitale Sicherung der Bildinformation geht damit einher. Im Gegensatz zu Nitrat- bzw. Azetat macht Polyester als Träger kein Problem. Im Bereich der Langzeitarchivierung von analogem Negativmaterial können wir mit der sachgerechten Kaltlagerung die Abbauprozesse verlangsamen.

Morhard Im Gegenteil, Sie müssen sehr viel beachten. Die Haltbarkeit ist unter anderem vom Papier, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen abhängig, also beispielsweise von UV-Strahlungen, Farbstoffen, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Schadstoffen. Ideal ist eine Tiefkühl-Temperatur. Aber selbst eine fehlerhafte Montierung, etwa durch Klebebänder, führt zu Schäden und kann vermieden werden. Es sollte kein Drucker in der Nähe sein, denn der gibt beim Betrieb Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen und Ozon an die Raumluft ab. Auch Essigsäure im Kleber oder in Silikonfugen wirkt auf die Fotografien ein.