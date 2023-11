Ein Job hinter der Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses Der Mann zwischen Technik und Schauspielkunst

Man braucht nicht lange, um zu spüren, wie sehr dieser Mann das Theater liebt. Paul Adler ist selber Künstler, er wurde von 1978 bis 1982 in Bochum zum Schauspieler ausgebildet. Danach stand er bei Roberto Ciulli im „Theater an der Ruhr“ auf der Bühne. „Irgendwann habe ich mich vom Spielen verabschiedet“, erzählt er. „Ich hatte das Gefühl, ich sei nicht gut genug.“ Als Regieassistent am Theater in Darmstadt sollte er einmal bei der Inspizienz einspringen. Nette Anekdote: Inspizient war damals ein Herr Hübbecker, der Vater von Schauspielerin Claudia Hübbecker aus dem Düsseldorfer Ensemble. „Ein ganz Genauer“, weiß Paul Adler noch. Er fand Gefallen an diesem Beruf, für den es keine Ausbildung gibt, man lernt alles am Theater. Bei seinem ersten Job 1994 am Schauspielhaus in Zürich geriet er dann doch noch einmal vors Publikum: „Eine 80jährige Schauspielerin wurde krank, ich übernahm ihre Rolle und flitzte immer von der Bühne zum meinem Pult.“