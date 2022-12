„Büchersprechstunde“ in der Heine-Universität Raritäten, Fettflecken und Eselsohren

„Shakespeares gesammelte Werke“, erschienen 1655, liegen vor Marcus Vaillant auf dem Tisch. Mit Kennerblick blättert der Bibliothekar durch die Bände und reicht sie dann an Anika Ringelkamp weiter. Die Restauratorin begutachtet den Einband und erklärt der älteren Dame, die in die „Büchersprechstunde“ der Landesbibliothek gekommen ist, dass Rücken und Bindung schwer gelitten haben. Das gilt auch für die anderen drei Bände, die sie mitgebracht hat. „Leider sind Shakespeares Werke in sehr vielen Auflagen erschienen“, dämpft Marcus Vaillant die Erwartung der Bücherfreundin, die seit Jahren diese vermeintlich „wertvollen Stücke“ im Regal stehen hat, um sie später mal an die Enkel weiterzugeben. Man sieht den Bänden an, dass sie viel gelesen wurden. Ohne Restauration wären sie allerdings kaum 50 Euro wert. Die Reparatur der einzelnen Bücher käme teurer und würde ihren Wert leider auch nicht erhöhen.