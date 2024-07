Julia Voss plauderte im K20 über Hilma af Klint Auf den Spuren einer großen Künstlerin

Im Anschluss an die Lesung nahm sich Julia Voss noch ausgiebig Zeit, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Ob es beispielsweise in Wassily Kandinskys Aufzeichnungen Hinweise auf Hilma af Klint gibt. „Die sind sehr gut erforscht und so kann ich sagen, dass es keine Hinweise gibt“, antwortete die Expertin. Eine andere Zuhörerin wollte wissen, ob Hilma af Klint die Werke von Hildegard von Bingen kannte. Wie af Klint war auch die Äbtissin davon überzeugt, dass die Bilder nicht von ihr, sondern durch sie geschaffen wurden. Nach Julia Voss könnte af Klint zumindest davon gehört haben. Und sie verriet, dass sie derzeit eine Ausstellung mit kuratiere, die auch Hildegard von Bingens Kunst gewidmet sein wird.