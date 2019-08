Kulturlexikon : Göttlicher Beistand aus dem Bühnenhimmel

Das Amphitheater im kroatischen Pula. Foto: Isringhaus

Düsseldorf Im Kulturlexikon erklären wir Begriffe aus dem Geplauder unter Kulturfreunden. Zum Beispiel die Rede von der letzten Rettung durch einem „Deus ex Machina“.

Dorothee Krings

Wenn sich das Leben so richtig verfranst hat, wenn die Dinge so mies laufen, dass sich nirgends ein Ausweg auftut. Nirgends. Dann hat im Theater eine überirdische Figur ihren Auftritt: der Deus ex Machina, der Gott aus der Theatermaschine. Er hat die Lösung parat, er bringt die Wende, wenn sich ein tragischer Konflikt mit menschlichen Mitteln nicht mehr lösen lässt.

Der Deus ex Machina schwebte im griechischen Theater an einer Galgenkonstruktion auf die Bühne herab, und verkündete vom Dach des Bühnenhauses seine erlösende Weisheit. Dieser mechanischen Auftrittstechnik verdankt der Bühnenmaschinen-Gott seinen Namen. In der Antike war dies ein Bild dafür, dass die wirklich ernsten Konflikte der Menschen nur durch den weisen Einfluss aus der Götterwelt zu lösen seien. So wäre in der Orestie des Aischylos das Morden im Namen von Rache und Ehre ewig weitergegangen, hätte der Dichter am Ende nicht die Göttin Athene auf den Plan gerufen. Die setzt den Areopag ein, einen Ältestenrat, der wie ein Gerichtshof Recht sprechen soll, um die Tradition der Blutrache zu durchbrechen.

Dramaturgisch ist es allerdings nicht besonders elegant, einen Konflikt so auf die Spitze zu treiben, dass nur ein Retter aus dem Himmel helfen kann. Darum haben spätere Dramatiker wie Bert Brecht dies Mittel ironisch verwwendet. Und in Genres wie dem Western oder Billigformaten wie der Soap Opera tritt der Deus ex Machina auf, wenn die Erzählmaschine stottert.