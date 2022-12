7000 Fans feiern die Düsseldorfer Kultband Was für ein schöner Abend mit den Broilers

Aber nur kurz. Schon bei „Die Beste aller Zeiten“ löst sich der Trauer-Kloß, die Ränge erwachen zu neuem Leben. Tanzende Weihnachtsmann-Zipfelmützen, so weit das Auge reicht. Und Weihnachtslieder, so lang die Ohren hören können, meint man. Amara singt „Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)“ von den Ramones, während der Rest der Band dazu an einem spontan auf die Bühne geschobenen Glühwein-Stand schunkelt. Natürlich darf an einem solch denkwürdigen Abend auch nicht „Fairytale of New York“ von den Pogues fehlen. Dass die Broilers Doro Pesch für diese Nummer engagiert haben, ist einigermaßen überraschend. So richtig kapiert man das daher auch erst, als sie schon längst wieder von der Bühne verschwunden ist.