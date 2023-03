Was Karwoche und Osterfest bedeuten Das Drama der Karwoche

Die großen Kirchenfeste werden gerne mit schnellen Stichworten belegt: Weihnachten erzählt dann von der Geburt Jesu, Pfingsten vom heiligen Geist und Ostern von Kreuzigung und Auferstehung. Schon fertig. Doch biblische Begebenheiten sind Erzählungen, mit Vor- und Nachgeschichten. Ostern aber ist ein Roman. So viel ereignet sich in nur einer Woche, so viel Dramatik herrscht in diesen Tagen. Dass haben schon früh jene erkannt, deren Geschäft das Drama ist: die Filmemacher. Kein Hochfest liefert derart viel „Filmstoff“ wie die jetzt beginnende Karwoche mit dem abschließenden Osterfest.