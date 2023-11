Was Frisuren über Politiker aussagen Strähnen lügen nicht

Das allerdings weckt Zweifel, denn bei näherem Hinsehen scheint das Chaos auf Mileis Kopf dann doch kunstvoll arrangiert, und der sichtbar glänzende Haarfestiger ist gewiss nicht himmlischen Ursprungs. So liegt der Verdacht nahe, dass in dem Schopf eine Botschaft steckt: Seht her, ich bin nicht Teil des Establishments und dennoch authentisch, um mich herum pfeift obendrein für alle sichtbar der Wind der Veränderung. Das passt zu jemandem, der den menschengemachten Klimawandel anzweifelt, die Waffengesetze liberalisieren, Abtreibung komplett verbieten und die Zentralbank „in die Luft sprengen“ will. Mal sehen, ob es so kommt.