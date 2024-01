Zum neuen Album der Düsseldorfer Punkrocker von „Massendefekt“ „Wir können uns gegenseitig extrem auf die Nerven gehen“

Sebi Den Ausbruchs- bzw. den Freiheits-Gedanken, den dieser Song transportieren will, kann man meines Erachtens schon gut heraushören. Das Bild dieses einen freien Tages am Meer und der Weg dorthin bringt das Lied gut rüber, denke ich. Es geht uns mit diesem Song vor allem darum, beim Zuhörer das Gefühl zu erzeugen, den Alltag zurücklassen zu können und zu dürfen.

Nico Und wir hier in unserer Ecke NRWs haben sowieso das Privileg, innerhalb einiger weniger Stunden Autofahrt die niederländische oder belgische Küste erreichen zu können. Oder um es platt auszudrücken: Einfach mit Stinkefinger aus der Stadt rausfahren, dann einen Tag am Meer durchatmen und wieder zurückkommen. Das will der Song ausdrücken.