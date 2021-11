Was die Digitalisierung der Kirchenbücher im Bistum Aachen bedeutet : Das „Tafelsilber“ ist jetzt für alle verfügbar

Das Bistum Aachen hat Ende Oktober über 400 Kirchenbücher online zur Verfügung gestellt. Und es werden ständig mehr. Foto: Marius Becker /dpa

Aachen Das Bistum Aachen veröffentlicht erstmals Kirchenbücher digital. Dahinter steht ein großer Aufwand, der neue Möglichkeiten für Menschen eröffnet, die sie lesen wollen.

80.000 digitalisierte Seiten aus 400 Kirchenbüchern aus 100 Pfarreien – es ist ein riesiger Datensatz, der nun allen Interessierten zur Verfügung steht. Kirchenbücher sind für Ahnenforschung und Wissenschaft aufschlussreiche Zeugnisse der Vergangenheit. Das Bistum Aachen hat jetzt einen ersten Teil der Kirchenbücher aus den einzelnen Pfarreien auf der Plattform Matricula veröffentlicht.

Und dafür war viel Arbeit notwendig. „Bereits vor vielen Jahren sind einige Kirchenbücher auf Mikrofilm kopiert worden, so dass sie dann im Archiv angesehen werden konnten“, sagt die Leiterin des Diözesanarchivs in Aachen, Beate Sophie Fleck. Denn natürlich sind jahrhundertealte Bücher sehr empfindlich und müssen mit größter Vorsicht behandelt werden. Eine externe Firma hat das Einscannen übernommen. „Das ist kompliziert, man kann diese alten Bücher nicht einfach in einen handelsüblichen Scanner legen“, sagt Fleck. Danach begann die Hauptarbeit für ihr Team: Jedes einzelne Digitalisat musste mit einer Kennzeichnung versehen werden, um es aufgrund der Herkunft und Zeitspanne suchen und finden zu können. „Gerade bei den älteren Büchern, die viel weniger sortiert waren, mussten wir zudem die einzelnen Kategorien trennen. Das waren oft Taufen, Hochzeiten und Pachtverträge zusammen notiert, ein Buch für alles sozusagen“, so die Archivleiterin.

Info Die digitalsierten Kirchenbücher des Bistums Aachen Kirchenbücher In diesen Dokumenten finden sich Verzeichnisse über Taufen, Trauungen, Todesfälle. Sie sind Eigentum der Pfarreien und oft chronologisch angelegt. Bistum Aachen Unter www.data.matricula-online.eu können die bereits digitalisierten Seiten der Kirchenbücher angesehen werden. Der Zugang ist kostenlos.

Nun aber ist der erste Teil der Kirchenbücher online, nach den Pfarreien auf einer Karte eingezeichnet und nach Alter sortiert. Denn ihnen gehören die Bücher, sie sind nicht Eigentum des Bistums, sondern immer der jeweiligen Pfarrei. „Uns liegen noch viele weitere Kirchenbücher vor, teilweise haben sich jetzt noch weitere Pfarreien gemeldet, die mitmachen wollen. Es kommt also nach und nach immer mehr dazu“, sagt Fleck.

Das freut auch Susanne Kreitz. Sie kam durch ihre kaufmännische Ausbildung beim Bischöflichen Generalvikariat erstmals in Kontakt mit Kirchenbüchern und hat seither eine Leidenschaft für die Ahnenforschung entwickelt. „Ich habe in diesen alten Kirchenbüchern mit all den Namen geblättert. Das hat mein Interesse geweckt, mehr über meine Vorfahren herauszufinden.“ In Kirchenbücher sind Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle notiert, die Eckdaten eines Lebens also. „Das hilft dann, den Stammbaum nach und nach zu vervollständigen. Mit etwas Glück kann man immer mehr Verzweigungen darin nachweisen“, sagt sie.

Natürlich gibt es auch andere Wege, digitale Plattformen zum Vernetzen beispielsweise oder Datenbanken des Militärs, in denen Informationen zu finden sind. „Aber wenn man weiß, wo die Vorfahren gelebt haben, sind Kirchenbücher ein guter Ansatzpunkt“, sagt Kreitz.

Susanne Kreitz beschäftigt sich seit 2004 mit dem Gebiet der Ahnenforschung. Foto: privat

Der Bereich Ahnenforschung erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Auf Internetplattformen wie zum Beispiel www.ancestry.com können Stammbäume auch digital angelegt werden. „Das hilft bei der Vernetzung untereinander“, sagt Kreitz. Aber sie betont auch, das bei der Ahnenforschung vor allem Geduld gefragt ist: „Manchmal dauert es Jahre, bis man eine Information gefunden hat. Zudem unterliegen Informationen wie Taufdatum, Hochzeiten oder Sterbefälle aufgrund der Persönlichkeitsrechte einer Sperrzeit.“ Taufen dürfen nach 120 Jahren veröffentlicht werden, Hochzeiten und Sterbefälle nach 100 Jahren. „Es kann sehr helfen, sich mit anderen darüber auszutauschen. Ich war zum Beispiel lange mit einer älteren Dame aus den USA in Kontakt, die ihre Vorfahren in Deutschland gesucht hat“, sagt Kreitz.

Auch aus wissenschaftlicher Sicht sind Kirchenbücher aufschlussreich. „Man kann viel über die damaligen Gesellschaftsstrukturen ablesen: Welche Vornamen kamen wie häufig vor? Von wem wurden sie weitergeben? Aber auch häufige Krankheiten, die mit den Sterbefällen notiert wurden, lassen sich darin ablesen“, so Fleck. Auch manch kuriosen Eintrag kann man finden. „In einem Kirchenbuch haben wir zum Beispiel eine Auflistung von Gewürzen gefunden. Bisher konnte noch niemand genau herausfinden, wozu diese gut war“, sagt sie.