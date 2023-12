Das sind die Jahresbestseller Was die Deutschen 2023 am liebsten gelesen haben

Ein Blick auf die von Media Control ermittelten meistverkauften Titel in diesem Jahr offenbart, dass Deutschland auch majestätischen Fremderkundungen nicht abgeneigt ist: Prinz Harrys Lebensgeschichte „Reserve“ führt die Liste der beliebtesten Sachbücher dieses Jahres an. Noch krawalliger ging es nur noch in der Comicsparte zu, die – „beim Teutates!“ – vom 40. Asterix-Album angeführt wird. „Die Weiße Iris“ ging mit einer Auflage von 1,7 Millionen Exemplaren an den Start und musste im Laufe des Jahres schon zweimal nachgedruckt werden. Unterm Strich: „Die Weiße Iris“ ist der erfolgreichste Gallier-Band seit drei Jahrzehnten! Ein Klassiker heimste sich auch bei den Kinderbüchern den Jahressieg ein: Jeff Kinneys umwerfendes Jungs-Epos von Gregs Tagebüchern, diesmal mit dem atmosphärisch dichten Titel „Kein Plan von nix“. Greg ist ja inzwischen ein Weltstar mit inzwischen 275 Millionen verkauften Büchern. Zum Schluss noch die Königsklasse, die Belletristik. Nein, es ist weder Robert Seethaler (Platz vier), noch Martin Suter (Platz 3), und auch nicht Sebastian Fitzek (Platz 2). Sondern die im Juni 2021 verstorbene Lucina Riley. Den achten und letzten Band ihrer „Sieben Schwestern“-Serie konnte sie nicht mehr vollenden, und so schrieb ihr Sohn Harry Whittaker den Schluss, mit Erfolg: Rund 700.000 Exemplare von „Atlas. Die Geschichte von Pa Salt“ gingen 2023 über die deutschen Buchladentheken und ermunterten Whittaker dazu, im neuen Jahr an einem eigenen Roman zu schreiben.