Serie zum 100. Todestag des Autors Der hörenswerte Kafka

In Verbindung mit der Geige, die sich mal kratzbürstig auf die Verse stürzt, mal melancholisch Visionen von Träumen und Blumen in die Luft zaubert, wird der bissige Witz Kafkas in Kurtágs „Kafka-Fragementen“ noch ein bisschen sichtbarer, als er ohnehin ist. „Auf Balzacs Spazierstockgriff: Ich breche alle Hindernisse. Auf meinem: Mich brechen alle Hindernisse. Gemeinsam ist das ,alle´.“ Kurtág vertonte auch mysteriöse Naturbeschreibungen und rätselhafte Kurzmärchen Kafkas. 1918 schrieb der Schriftsteller in sein drittes Oktavheft zwischen allerlei Notizen über seinen Alltag („Versuch nach Michelob zu gehn. Kot“) und Betrachtungen über das Leben („Ein Glaube wie ein Fallbeil, so schwer, so leicht“) die folgende Geschichte: „Staunend sahen wir das große Pferd. Es durchbrach das Dach unserer Stube. Der bewölkte Himmel zog sich schwach entlang des gewaltigen Umrisses und rauschend flog die Mähne im Wind.“