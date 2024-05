Im Juli startet wieder das Asphalt-Festival in Düsseldorf Schön am Boden bleiben

Das Asphalt-Festival hat ein Problem: Wie wird man immer größer und erfolgreicher und schafft es dennoch, am Boden zu bleiben, also seine Herkunft zu bewahren, unkonventionell und inspirierend zu sein? Kurz und gut: bei aller Hochkultur nicht den Asphalt zu leugnen. Klingt nach einem Luxusproblem, ist aber nicht so einfach. So nimmt das Programmheft fürs 12. Asphalt-Festival in den ersten beiden Juli-Wochen so langsam die Gestalt der Gelben Seiten an – mit 46 Veranstaltungen an 19 Tagen, darunter sechs Uraufführungen an drei Spielorten mitten in Düsseldorf. Ein paar Anregungen.