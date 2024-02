Bestsellerautorin Zeruya Shalev im Kölner Schauspielhaus Über Liebe und Lyrik in Zeiten des Krieges

Was ihr auf der bisherigen Lesereise helfe, so fügt sie hinzu, sei die überwältigende Solidarität der Menschen. Hierfür sei sie unglaublich dankbar. Großer Applaus, nicht der einzige an diesem Kölner Abend. Auch Sally Kupferbergs zweite Frage hatte die Autorin und vermutlich das zahlreiche Publikum wohl erwartet: Kann man in diesen Zeiten überhaupt etwas anderes schreiben als Terror- und Kriegserlebnisse? Wäre etwa das Thema Liebe nicht ehrenrührig im Hinblick auf das geschundene Heimatland mit einer Front, an der täglich Menschen sterben?

Zeruya Shalevs Antwort: „Ich habe die Datei mit einem angefangenen Roman seit dem 7. Oktober nicht mehr geöffnet. Gleichzeitig aber denke ich ständig darüber nach, wie es weitergehen soll. Auch darüber was die Rolle des Schriftstellers in Zeiten des Krieges ist.“