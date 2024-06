Ein bisschen mal in die Zukunft schauen Das Orakel der Mehlwürmer

Fußball ist ungefähr so berechenbar wie das Leben. Also im Großen und Ganzen eher gar nicht. Im Vorfeld eines Spiels ist dieser unschöne Umstand besonders dann fies, wenn der Sieg eines Teams erheblich zum eigenen Lebensglück beiträgt. Blöde Situation also. Was tun? Klar, wir orakeln. Und zu unsicheren Großereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft orakeln wir sogar, was das Zeug hält. Genauer: Was auf keine Kuhhaut geht, denn interessanterweise sind die Orakel der Gegenwart überwiegend tierischer Abstammung. Klar, die Krake Paul kennt jeder, die bei der WM vor 14 Jahren im Oberhausener Aquarium als Orakel saubere Arbeit ablieferte. Der Rummel war derart groß, dass etliche Zoos in diesem Jahr von ähnlichen Aktionen Abstand nahmen. Okay, in Münster tapert noch Tapir Theo weissagend durchs westfälische Gehege; in Gelsenkirchen – also auf Schalke – jagen Erdmännchen hinter Bällen her. Das machen die Knirpse vor allem deswegen, weil die Bälle mit Mehlwürmern gefüllt werden. Was aber, wenn die wahren Orakel eigentlich die Mehlwürmer sind beziehungsweise gewesen sind? Leute!