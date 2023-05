Das Weltreich des Aramäischen Den O-Ton von Jesus kennt niemand

Solche Probleme hatte schon 1967 ein junger Theologe erkannt, der viele Jahre später Papst werden sollte. Joseph Ratzinger hielt damals in Tübingen eine Vorlesungsreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis und deutete das fehlende Original auf diese kluge Weise: „Zu den wenigen kleinen Kostbarkeiten, in denen uns die Urgemeinde unübersetzt das aramäische Reden Jesu festgehalten hat, weil sie besonders auffallend darin ihn selbst vernahm, gehört die Anrede „Abba – Vater“. Dadurch würde sich das Original von der Vateranrede im Alten Testament unterscheiden. So stellt das aramäische „Abba“ nach den Worten Ratzinger eine „Formel des intimen Zueinander dar“.Dass also Jesus so betete, dass er in diesem Wort mit Gott verkehrte „und darin eine neue, nur ihm persönlich eignende Form der Intimität mit Gott ausdrückte, das war es, was die frühe Christenheit festhielt, wenn sie dieses Wort in seinem Urklang aufbewahrte“. So wertvoll können aramäische Sprachbotschaften sein.