Essay über nationale Befindlichkeiten : Da weiß man direkt, dass man aus Deutschland kommt

Fußballprofi Toni Kroos hat einen Reporter vor laufender Kamera niedergemacht, weil der sich angeblich zu wenig über den Erfolg von Real Madrid in der Champions League freuen konnte. Das war nicht ganz zu Ende gedacht.

„Da weiß man direkt, dass du aus Deutschland kommst!“ Ein Vorwurf, der in seiner Pauschalität gerne so geäußert wird, wenn Leute ordentlich in Fahrt sind. Und das war Toni Kroos, obwohl er am vergangenen Samstag gerade einen weiteren Champions-League-Triumph erzielt hatte. Denn anstelle von Schulterklopfen, das der Mittelfeldspieler von Real Madrid nach dem 1:0 seiner Mannschaft gegen den FC Liverpool in Paris erwartet hatte, fragte ihn ZDF-Reporter Nils Kaben auch, warum Real während des Finales derart in Bedrängnis geraten war. „Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, dann stellst du mir zwei so Scheißfragen – das ist Wahnsinn“, ereiferte sich der 32-Jährige und ließ den Interviewer stehen.

Nun hat der anhaltende Erfolg auf dem Platz Toni Kroos nicht nur aus dem beschaulichen Greifswald in die quirlige spanische Hauptstadt geführt, wo er seit Jahren seinen Lebensmittelpunkt hat – er klingt obendrein jetzt wie einer, der aus einem unbeschwerten Süden auf seine alte Heimat wie auf ein Schlechte-Laune-Land blickt, wobei ein solcher Satz einem stolzen Spanier vor laufender Kamera vermutlich nie über die Lippen käme. Nicht auszuschließen, dass die Nachbarn von Toni Kroos in Madrid am Anfang gedacht haben: „Da weiß man direkt, dass der aus Deutschland kommt“, aber es wird keineswegs so giftig gemeint gewesen sein, wie das Kroos aktuell zum Ausdruck gebracht hat.

Sind wir wirklich so negativ?

In Wahrheit trifft man in Spanien in der Regel auf durchweg freundliche Menschen, die sich begeistert über das deutsche Bildungswesen äußern, über die florierende Wirtschaft und die funktionierenden Sozialsysteme. Um dann recht schnell das Gespräch auf das Leib-und-Magen-Thema der Nation zu lenken: den Fußball. Männer wie Frauen kennen sich auf der iberischen Halbinsel in der Liga bestens aus. Dass die Deutschen da in den allermeisten Fällen nicht mithalten können, macht ihnen überhaupt nichts aus. Die zur Selbstzerknirschung neigenden Gesprächspartner aus dem Norden nehmen es jedes Mal dankbar zur Kenntnis.

Zugegeben: Es gibt Mentalitätsunterschiede. Nicht umsonst ist Spanien laut einer OECD-Studie das zweitlauteste Land der Welt - nach Japan: Autofahrer machen sich ohne erkennbaren Grund mit Dauerhupen bemerkbar, Kinderlärm ruft Entzücken hervor, Altglas wird gerne mal nach Mitternacht im Container zerdeppert. Keiner beschwert sich. Und die Deutschen haben Spanien deswegen noch nie aus den Top-Five ihrer Lieblings-Destinationen gestrichen.

Eher amüsiert fegte die spanische Zeitung „El Pais“ vor ein paar Jahren kulturelle Unterschiede zusammen: „Wenn du gerade dazu ansetzen willst, zwei Küsschen zu verteilen, geben die Deutschen dir die Hand.“ Fahrradfahrer würden im Straßenverkehr so ehrfürchtig behandelt wie „heilige Kühe“. Manche Männer pinkelten im Sitzen oder würden gar von ihren Gastgebern dazu aufgefordert, vermerkte die Gazette irritiert.

Natürlich käme kaum eine Spanierin oder ein Spanier auf die Idee, eine nette Zusammenkunft in der Bar zu sprengen, weil gleich der Bus kommt, der einen nach Hause fährt. Wie überhaupt ein teutonischer Mangel an Spontaneität und ein Überfluss an Planung dem auffallen, der woanders sozialisiert wurde. Sowohl Engländer als auch Franzosen halten Deutsche eher für humorlos, überaus pünktlich und fleißig. Doch sind es andererseits letztere Eigenschaften, warum Deutsche als gut betuchte und zuverlässig zahlende Urlaubsgäste in jenen Ländern überaus willkommen sind. Betrachtet man sodann den World Happiness Report der Vereinten Nationen, der Bürgerinnen und Bürger in 150 Ländern auf der ganzen Welt regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit befragt, dann liegt Deutschland in diesem Jahr auf Platz 13, das Vereinigte Königreich auf Platz 17, Frankreich auf Platz 21 und Spanien auf Platz 27. Spitzenreiter ist Finnland, das Schlusslicht Afghanistan. Durchweg gute Laune mag nicht unbedingt ein Wesenszug der Deutschen sein. Was allerdings nicht heißt, dass sie Miesepeter wären. Und wenn schon: Es wäre nicht unbedingt zu ihrem Nachteil.

Der US-Anthropologe und Psychologe Paul Ekman hat sechs menschliche Basisemotionen ausgemacht: Freude, Überraschung, Wut, Ekel, Furcht und Traurigkeit. Interessant: Die Mehrzahl von ihnen ist negativ, hilft unserer Spezies aber in Gefahrensituationen.

Aber welchen Nutzen soll Traurigkeit haben?

Ekmans Fachkollege Josepf Paul Forgas stellte fest, dass Menschen in einer negativen Stimmung – also schlechter Laune – nicht nur analytischer denken, sondern auch erfolgreicher darin sind, andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Damit besaßen in seiner Studie die schlecht gelaunten Probanden mehr Einfluss als die gut gelaunten.

Dass schlecht gelaunte Menschen produktiver bei der Arbeit sind, hat auch der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma nachgewiesen: Solche Zeitgenossen machten weniger Fehler, seien konzentrierter bei der Arbeit und kritischer in der Bewertung als jemand, der gutgelaunt sei, schreibt er. Fazit: Schlechte Laune sorgt für eine schnellere Anpassung an neue Situationen. Sie hilft also dabei, aktiv zu werden, um wieder aus der unbefriedigenden Situation herauszufinden – und ist somit schlussendlich eine Triebfeder der Evolution.

Das alles scheint gegen Toni Kroos‘ Verdikt über die Deutschen zu sprechen. Aber damit nicht genug: Auch er, der im Interview als Einziger wirklich schlecht gelaunt wirkte, zählt zu den Gewinnern. Denn wer schlechte Laune hat, sollte diese ruhig zulassen, haben Wissenschaftler der University of California in Berkeley herausgefunden. Negative Emotionen zu akzeptieren, wirke sich auf Dauer positiv auf die Gesundheit aus. Demnach seien Menschen, die ihre schlechte Laune akzeptierten, im Schnitt glücklicher.