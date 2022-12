Ein gerechter Mann auch im „Struwwelpeter“ „Niklas“ – der klassische Antirassist

Und noch etwas zeichnet den Kinderarzt und Psychologen aus, dessen Bilderbuch noch zu Lebzeiten wundersame 950.000 Mal verkauft wurde und heute in 40 Sprachen verfügbar ist: Die Kinder, die Regeln übertreten und nicht gehorsam sind, werden fast nie sozial geächtet. Sie werden nicht vor den Pranger gestellt, werden nicht gehänselt, nicht isoliert. Es gibt allerdings Ausnahmen, und eine ist besonders aufschlussreich. Das ist die Geschichte vom Nikolas und einem Jungen, der als „kohlpechrabenschwarz“ beschrieben und von drei Jungs verfolgt wird, die sich über ihn lustig machen. Ludwig, Kaspar und Wilhelm verspotten den namenlosen Jungen, weil er nicht so aussieht wie sie. Und die Reaktion des „großen Nikolas“: der schnappt sich die drei und tunkt sie tief – „bis überm Kopf“ – in ein riesiges Tintenfass. Und die Moral von der Geschicht’ endet mit diesen Worten: „Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viele schwärzer als das Mohrenkind! Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein; und hätten sie nicht so gelacht, hätt Niklas sie nicht schwarz gemacht.“Natürlich ist die Rede von „Mohr“ und „Mohrenkind“ unkorrekt und aus unserem Sprachgebrauch zum Glück getilgt. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich darüber niemand Gedanken gemacht. Was Heinrich Hoffmann und mit ihm der Nikolaus aber dafür im Sinn hatten, war dies: Rassismus und Kolonialismus schon in seinen Anfängen zu bestrafen. Das ist für den Geist jener Zeit fast revolutionär – und obendrein ein Lehrstück bis in unsere Gegenwart hinein geblieben.