Kulturausflug nach Kornelimünster : Westkunst im Herbstlicht

Alex Grein, „Tempel/VR/Natica“ (2018, Keramik-Transfer auf Keramik-Kacheln), zu sehen im Kunsthaus NRW in Kornelimünster. Foto: Alex Grein/Kunsthaus NRW

Aachen Es lohnt sich ein Ausflug in die drei benachbarten Städte Aachen, Kornelimünster und Düren, wo kostbare Sammlungen und Aktuelles aufeinandertreffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Annette Bosetti

An drei Museumsstandorten im Westzipfel des Landes leuchten wegweisende Positionen. Die Farben, Ausflugsmöglichkeiten und weiteren Vorzüge des Herbstes animieren, einmal die nah beieinander liegenden Orte nahe der Eifel aufzusuchen. Bis Aachen sind es von Düsseldorf gerade mal 80 Kilometer mit dem Auto, von der Kaiserstadt in den zauberhaften Voreifelort Kornelimünster 15, von dort bis Düren 37 – und über die Autobahn zurück nach Düsseldorf braucht man 78 Kilometer. Da an allen drei Standorten spannende Ausstellungen laufen, lohnt sich der Trip zur Westkunst in NRW, zumal in jedem der drei Museen kostbare Sammlungen das Aktuelle einrahmen.

Aus dem Kunstverein Düsseldorf hat es Direktorin Eva Birkenstock ins Ludwig-Forum verschlagen, wo die 44-Jährige seit einem Jahr in selber Funktion ist und mit dem zeichnerischen Werk von Kerstin Brätsch ihre dritte Ausstellung gibt. Viele Augen schauen gespannt darauf, wie und ob sie das viel zu wenig frequentierte Haus, das zwar einen guten Ruf genießt, aber nicht einmal ein Museumscafé anbietet, wieder in den Fokus der Kunstszene lenken kann.

info Drei Ausstellungen im Dreiländereck Aachen Im Ludwig-Forum für

Internationale Kunst, Jülicher Straße 97–109, läuft bis Anfang Februar 2023 die Ausstellung „Die Sein: Para Psychics“ mit 100 Zeichnungen von Kerstin Brätsch. Di. bis So. 10–17 Uhr, Do. bis 20 Uhr. Düren Im Leopold-Hoesch-Museum, Hoeschplatz 1, zeigt Kerstin Brätsch als eine von drei diesjährigen Peill-Preisträgern bis Anfang ­Januar 2023 riesengroße Formate. Di. bis So. 10–17 Uhr, Do. bis 19 Uhr. Kornelimünster Im idyllisch gelegenen Kunsthaus NRW, Abteigarten 6, läuft bis März die Ausstellung „Screen-Time – Digitale Wirklichkeiten“ mit 18 modernen Positionen, die in die wegweisende Sammlung des Landes eingefügt sind. Di. bis Sa. 12–17 Uhr. So. 11–17 Uhr.

Mit der in Berlin und New York lebenden Malerin präsentiert sie die Bilder einer extremen und extrovertierten Position, die augenfällig in transparenten Rahmen gefasst sind, durch Lichteinfall weitere Energie erhalten. Energie ist das Stichwort, das zu den „Para Psychics“ passt; die Künstlerin hat während der zweijährigen pandemischen Auszeit täglich gezeichnet, um ihre Energie zu verwalten. Sie hat in sich hineingehorcht. Es haben sich psychische Ventile geöffnet. Sie hat sich beeinflussen lassen von Mystik und Tarot, Pflanzenmedizin und Gottheiten.

Vor ihren farbintensiven Zeichnungen fühlt man sich wie ein Proband vor dem Rorschachtest, denn Augen und Gehirn wollen klären, unbedingt deuten. Es sind unvergleichlich dichte, verwunschene Spektakel, die sie mit Farb- und Graphitstift auf Papier bringt, zusätzlich collagiert. Diese illusionistische 3-D-Wirkung ist Brätschs Geheimnis. So wie der Mensch einerseits gefangen war im Lockdown – eine symptomatische Arbeit heißt: „please leave a message“ („Bitte hinterlasse eine Nachricht“) – , so stellen sich andererseits vielfältige körperliche Befindlichkeiten ein. Bild Nummer 75 von 100 heißt „She’s hungry („Sie ist hungrig“). Das kann ein Schrei nach Sex sein.

In Düren ist Kerstin Brätsch gleichzeitig riesengroß erlebbar, als frischgebackene Peill-Preisträgerin neben Alexis Gautier und Britta Thie. Hier ist es die Grenzen und Formate sprengende Malerin, die sich erklärt und Energie versprüht. Bewusstseinserweiterung ist ihr Thema, die Öffnung des Geistes – die ungewöhnliche Produktionsweise ist eine kunsthandwerklich erlernte „Stucco-Marmo“-Technik. Brätsch selbst spricht von Versteinerungen des Geistes bestimmter Wesen und Menschen. Allumfassen will sie die Welt ganz offensichtlich, mit Bildelementen wie fossilen Abdrücken oder planetarischen Umlaufbahnen.

Ganz anders beschäftigen digitale Wirklichkeiten die Künstler in Nordrhein-Westfalen. In Lockdown-Zeiten sind die Menschen einander höchstens theoretisch, aber nicht körperlich nahegekommen, dank Wundertechnik, auf diffus flimmernden, unzumutbar unscharfen Bildschirmen. 18 zum Teil bekannte Positionen, darunter Videos, Fotos, interaktive Installationen, Objekte und Websites, hat Marcel Schumacher als kuratierender Direktor in das Sammlungshaus des Landes NRW hineingepackt. Sie alle setzen sich mit der unglaublichen Zeit auseinander, in der wir leben und in der sich das, was Menschen bislang für Realität hielten, zugunsten neuer Dimensionen erweitert.

Interessant ist etwa, was dabei herauskommt, wenn sich zwei PCs unterhalten. Dank moderner Spracherkennungsprogramme kann der PC vertexten, was hineingesprochen wird – so treiben es die Computer miteinander, indem sie einander Sätze zuwerfen. Das geht munter hin und her, während sich auf Bildschirmen die Verschriftlichung verfolgen lässt. Interessant dabei: die Fehlerchen und Missverständnisse, die in der nüchternen Installation von Tim Gorinski zutage gefördert werden. Das Stille-Post-Phänomen mit seinen verfälschenden Effekten hat sich auch in der digitalen Welt nicht verflüchtigt.

Banz & Bowinkel, Tim Berresheim, Louisa Clement, Catherina Cramer, Dan Druyer, Philipp Goldbach, Manuel Graf, Alex Grein, Fabian Heitzhausen, Florian Kuhlmann, Lukas Marxt, Sandoval/Koren, Ji Hyung Song, Lucia Sotnikova, Rütten/Stolzer und Julia Weißenberg loten auf ihre idividuelle Weise die künstlerischen Gesetze einer neuen Welt mit Fantasie und computerbasierter Technik aus. Mitunter schwingt die Sehnsucht nach Direktheit mit, nach Lebenszeichen.