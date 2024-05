Auf den Spuren von Olympia, des Bürgerkriegs und eines großen Dichters Stadt der gelebten Utopie

Vucko kennt fast jeder. Das Wölfchen. Zumindest, wenn es seinen Kopf in den Nacken legt und herzzerreißend jault: „Sarajevooooo“. Es war ein Ruf in die Welt und der Aufruf an die Völker, in die bosnische Stadt zu kommen, zu den olympischen Winterspielen dort. 1984 war das. Bis heute ist das kleine Maskottchen weltberühmt. Und seine Stadt wurde und ist es auch.