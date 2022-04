Erzbistum Köln lebt weiter in der Krise : Warum Rom zu Kardinal Woelki weiter schweigt

Meinung Köln Den Gläubigen im Erzbistum Köln wird weiter eine Hängepartie zugemutet: Bleibt Kardinal Rainer Maria Woelki Erzbischof von Köln oder nicht? Darüber muss Rom entschieden. Doch der Vatikan hüllt sich in Schweigen.

Zwischen Aschermittwoch und Ostern liegen Welten, zwischen dem Beginn von Buße und Fastenzeit und der frohen Botschaft von der Auferstehung Jesu. Diese Zeit ist ein Wechselbad der Gefühle und mit den Worten unserer Tage gesprochen: eine Zeitenwende. Die zurückliegenden Wochen markieren zugleich jene unglaubliche Hängepartie, die Rom den Gläubigen des Erzbistums Köln und zunehmend der katholischen Kirche in Deutschland zumutet. Denn eine Entscheidung des Vatikans über Verbleib oder Abschied von Kardinal Rainer Maria Woelki als Erzbischof ist überfällig. Nachdem Woelki beides Rom angeboten hat – sowohl seinen Rücktritt als auch seine Bereitschaft, weiterzumachen, ist Rom am Zuge. Fünf Monate war Woelki auf Weisung des Vatikans in geistlicher Auszeit, weitere sieben Wochen sind seit seiner Rückkehr verstrichen. Warum schweigt Rom? Zumal es reichlich Entscheidungshilfen gibt: Die Expertise der beiden apostolischen Visitatoren, die das Erzbistum im Sommer 2021 besucht und unter die Lupe genommen hatten, liegt vor, ebenso der Bericht von Weihbischof Rolf Steinhäuser, der in Woelkis Abwesenheit das Erzbistum verwaltete. Welche neuen Erkenntnisse sollen noch folgen? So liegt der Verdacht immer näher, dass bei den Überlegungen auch Kirchenpolitik eine Rolle spielen könnte. Schließlich ist der Kölner Erzbischof ein Kardinal, und ein Kardinal ist Papstwähler und bleibt es bis zur Vollendung seines 80. Lebensjahres. Dass Woelki (65) beim nächsten Konklave mitstimmen wird, ist wahrscheinlich. Mit einem potentiellen Papstwähler, der innerhalb des Kardinalskollegium natürlich Freunde hat, will es sich niemand leichtfertig verscherzen. Wer Ambitionen hat, Pontifex zu werden, schweigt vielleicht lieber. Auf Kosten jener, die so gerne das Volk Gottes genannt werden.