Trockenheit : Regen ist reine Liebe

Besonders nach langen Hitzeperioden kann Regen erholsam wirken. Foto: istock

Verhangene Tage, vergangene Tage – jetzt, wo er ausbleibt, fällt auf, wie sehr er uns fehlt: Regen ist nicht nur Voraussetzung für jedwedes Leben auf der Erde. Er ist auch ein starkes Lebensgefühl. Ohne Regen hat der Sommer keine Dramaturgie.

Es regnet. In Strömen, wie das Geräusch fallender Tropfen verrät. Dann setzt das Piano ein, wuchtig, die Töne klingen wie dumpfes Donnergrollen, dann wieder fein wie Wasser, das vom Himmel perlt. Wir befinden uns akustisch im letzten Stück des grandiosen Musikalbums „Quadrophenia“ der britischen Rockgruppe The Who: „Love, Reign o’er Me“. Roger Daltrey brüllt da seine Sehnsucht nach kühlendem Regen in die Welt von 1973, er klingt wie ein Verdurstender, vor allem aber stellt er eine rigorose poetische These auf: „Only love can make it rain.“ Ohne Liebe kein Regen.

Wenn das stimmt, dann muss es vor einem halben Jahrhundert mehr von diesem starken Gefühl gegeben haben. Geregnet hat es jedenfalls genug, wie man etwa auch dem Song „Riders On The Storm“ von The Doors entnehmen kann, in dem es schon 1971 wie aus Eimern schüttet. Sommer, das waren spätestens seit 1967 von den Hippies in den USA ausgerufene „summer of love“. Und war nicht auch das legendäre Woodstock-Festival, das im August 1969 im US-Bundesstaat New York stattfand, vor lauter freier Liebe beinahe im Regen abgesoffen?

Info Der August ist viel zu trocken Hoch Das stabile Hoch „Oscar“ beschert Europa derzeit die längste Schönwetterphase des gesamten Sommers 2022. Regensoll Bisher ist der August rund drei Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Das Regensoll ist erst zu neun Prozent erfüllt, dabei wurde schon die Hälfte der üblichen Sonnenscheindauer registriert.

Ohne Regen wiederum keine Liebe: Man denke bloß an die Verfilmung „Wie ein einziger Tag“ aus dem Jahr 2004. Ohne die nassen Haarsträhnen auf ihren Gesichtern wären Rachel McAdams und Ryan Gosling kaum so romantisch rübergekommen, obendrein sorgte das inszenierte Zusammenspiel zwischen Natur- und Gefühlsgewalt dafür, dass die beiden auch im wirklichen Leben ein Paar wurden, wenn auch nur vorübergehend. Ein Filmkuss kann noch so leidenschaftlich sein, ohne Regen wirkt er wie eine Trockenübung.

Das alles kommt uns natürlich nicht aus heiterem Himmel in den Sinn, obwohl der heitere Himmel in Wahrheit die eigentliche Ursache dafür ist. Denn der Regen fehlt. Wir vermissen ihn, auch wenn wir weder Landwirt noch Binnenschiffer oder gar für die Kühlung eines Atomkraftwerks zuständig sind. Es reicht durchaus, ein hoffnungsloser Romantiker zu sein, um nach Regen zu lechzen, ohne den das endlose Blau dieses Sommers zu einer Leere ohne Fixpunkt gerät, vom endlosen Braun manchenorts ganz zu schweigen. Von der Leben spendenden Kraft des Regens einmal abgesehen: Ohne Regen fehlt dem Sommer jegliche Dramaturgie, er wird fade wie jedes noch so gute Steak, wenn man es jeden Tag serviert bekommt.

Wie sinnlich ist dagegen Regen. Während die Sonne bloß still vor sich hin scheint, alldieweil sie langsam über den Himmel wandert, passiert bei Regen so viel mehr: Er plätschert, er prasselt, er rauscht, sprüht und peitscht. Das Licht wechselt an Regentagen seine Intensität, Tropfen auf dem Display des Smartphones lassen ahnen, aus wieviel Farben es besteht, die Welt spiegelt sich in Pfützen. Vor allem aber riecht sie intensiv. Trockene Luft, besonders wenn es sehr warm oder sehr kalt ist, transportiert wenig Aromen. Ein Sommerregen hingegen kann eine Geruchsexplosion entfachen.

Was in der Luft liegt, wenn nach einer Trockenperiode Regen einsetzt, hat sogar einen besonderen Namen: Petrichor. Der Geruch wird als würzig oder erdig beschrieben, was die meisten Menschen als angenehm, wenn nicht gar als erlösend empfinden. Das Kunstwort setzt sich aus den griechischen Wörtern „petra“, was Stein bedeutet, und „ichor“, was sich in der Mythologie auf die goldene Flüssigkeit bezieht, die in den Venen der Götter fließt. Tatsächlich sondern Pflanzen in Trockenphasen Öle ab, die von der Erde oder von Steinen aufgenommen werden. Fällt dann Regen, verteilen die auf dem Boden zerplatzenden Tropfen die Duftstoffe bis weit in die Umgebung.

Ein Regentag im Sommer vermag eine Melancholie erzeugen, die sanft daherkommt. Es ist eine Art Innehalten, während sich die Natur neu erfindet, ein Atemholen, bevor das Leben wieder Fahrt aufnimmt, Gelegenheit für etwas, was in Zeiten permanenter Gegenwart ins Hintertreffen gerät: Rückschau halten. Regentage gehören der Erinnerung. „Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken“, singt Max Herre, und nicht wenige werden nachvollziehen können, was er damit meint.