Antisemitismus-Skandal auf der Berlinale Der Mut zum Gegenhalten

Info

Anfänge Als die ersten Internationalen Filmfestspiele 1951 eröffnet wurden, erzählte man die Welt noch in Schwarz-weiß-Fotos, und Berlin lag teilweise in Kriegstrümmern. Das Festival sollte etwas Glanz zurückbringen. Berlin war damals in Sektoren aufgeteilt, und die Filmfestspiele sollten auch dem Osten zeigen, was im Westen möglich war – ein „Schaufenster“ der westlichen Welt, wie es damals in Berichten hieß. Erst nach und nach wurden die Filmfestspiele zur Plattform, auf der sich auch Ost und West annäherten.

Person Alfred Bauer war der erste Leiter der Berlinale. Er führte die Filmfestspiele von 1951 bis 1976. Nach seinem Tod wurde eine Auszeichnung nach ihm benannt. Die „Zeit“ berichtete 2020, Bauer habe während der NS-Zeit für die Reichsfilmintendanz gearbeitet und seine Rolle später verschwiegen. Die Festivalleitung entschied daraufhin, den Preis umzubenennen. Sie gab auch eine Studie in Auftrag.

Aktuell 2024 fand die 74. Berlinale statt. Den Goldenen Bären erhielt der Dokumentarfilm „Dahomey“, in dem es um die Rückgabe von Raubkunst an Benin in Westafrika geht.⇥(afp/dpa)