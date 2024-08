Am Wochenende steigt Lyx-Festival in Köln Neue Leselust in Rosa

Einen ganz neuen, erstaunlicherweise analogen Kanal kreiert derzeit Bastei Lübbe. Der Verlag, der mit Jerry-Cotton- und Sinclair-Heftchen erste große Erfolge feierte, lädt seine Leserinnen und solche, die es mal werden sollen und wollen, am Wochenende zu einem sogenannten Lyx-Festival ein. Dass man fürs dreitägige Spektakel junge Menschen ins traditionsreiche Kölner Gürzenich bittet, ist eine kleine Kuriosität am Rande. Vom 2. bis 4. August wird es dort Panels & Workshops geben, sogenannte Lieblingsautorinnen sind vor Ort und signieren, neue und alte Buchschätze sollen angeboten werden, Merch-Artikel und Charakterkarten. Und eine Party steigt auch am Samstagabend unter dem Motto: „Lyx, Love and the Heartbreak Prince“.