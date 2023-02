Der Friedenspreisträger zu Gast im NRW-Forum Warum Navid Kermani nicht für jeden seine Stimme erhebt

Grundlage des rund 90minütigen Gesprächs war sein Buch „Was jetzt möglich ist“. Darin schreibt er über „33 politische Situationen“ zwischen 1993 und 2022. Kermani beherrscht die verschiedenen Formen journalistischen Schreibens. Ob Bericht oder Reportage, Kommentar oder Essay: Der gebürtige Siegener ist immer nah dran an den Menschen und den Situationen. Genau das bemängelte er am Sonntag, als es um die Berichterstattung über Außenpolitik in den Medien ging: „Ich sehe in den Talkshows immer nur sogenannte Experten sitzen, Deutsche, die mit Deutschen darüber diskutieren, was Deutschland nun tun sollte“, kritisierte er und bedauerte, dass „sich viele Redaktionen keine Auslandskorrespondenten mehr leisten“. Auch Archive suche man beispielsweise bei großen Tageszeitungen – er nannte als Beispiel die Frankfurter Rundschau – vergeblich.