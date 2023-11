Zum 100. Geburtstag von Loriot Der höflichste unter den Helden

Alles andere, die kollektive Trauer, die aufwallende Loriot-Begeisterung, die Sonderprogramme im Fernsehen – all das wäre Loriot wohl ein bisschen unheimlich gewesen. Pflegte Vicco von Bülow doch zumindest in der Öffentlichkeit ein eher pragmatisches Verhältnis zu seinem Lebensende. „So sehr ich auch in mich hineinlausche: Ich empfinde nichts“, sagte er in einem seiner letzten großen Interviews dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ auf die Frage, was er dabei fühle, dass in sämtlichen Redaktionen ein vorbereiteter Nachruf auf ihn liege. Und, danach gefragt, was denn einmal auf seinem Grabstein stehen solle: „Zweckmäßig wäre es, wenn der Name darauf stünde.“ Es war eine Antwort, wie man sie von Loriot erwartete – und bei der man doch nicht wusste, was sie sein sollte: Wahrheit oder Pointe.