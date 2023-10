Der neue Roman von Daniel Kehlmann Die finstere Seite des „Lichtspiels“

Dieser Roman über G. W. Pabst (1885–1967) ist so leichtfüßig und souverän, dass er es sich leisten kann, einfach ohne Pabst zu beginnen. Ohne jenen Regisseur also, der noch zu Weimarer Republikzeiten berühmt wie Fritz Lang gewesen ist, wie Wilhelm Murnau, Ernst Lubitsch – bis er peu à peu in Vergessenheit geriet.