Unser Tipp zum Wochenende : Warum nicht: Hölzchen werfen bis der König kippt

Dieses Set braucht man zum Kubb spielen. Der Rest ist ein gutes Auge, gute Nerven, gute Freunde. Foto: dpa/Insa Kohler

Service Kubb sollen angeblich schon die Wikinger gespielt haben. Mag sein. Jedenfalls ist es für schöne Sommertage ein etwas komisches und absolut cooles Spiel im Freien.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Die Sache ist die: Draußen spielt unser Wetter zur Abwechslung wieder ein bisschen Sommer, das nächste Wochenende ist auf Sichtweite, außerdem ist die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel eher mickrig. Das alles spricht für Kubb. Das ist kein Schreibfehler für Klub, sondern ein ziemlich komisches Wurfspiel aus dem ganz hohen Norden, das „Köpp“ ausgesprochen wird.

Von außen betrachtet ist das ein ziemlich stupides Spiel, wie sich halbwegs erwachsene Menschen in einigen Meter Entfernung gegenüberstehen und mit dicken Rundhölzern versuchen, aufgestellte dünnere Hölzer zu treffen. Wenn diese dann träge umfallen, ist die Freude auf Seiten des Werfer-Teams enorm.

So gesehen ist jedes Freiluftspiel irgendwie dämlich. Manchmal rennen etliche Menschen einem Lederball hinterher, ein anderes Mal wird der Versuch unternommen, bunte Kugeln in die Nähe einer kleineren Kugel zu werfen. Und warum das alles? Sagen wir es mal so: aus Jux und Dollerei. Und: Weil es manchmal einfach nur Spaß macht, etwas eben nur aus Spaß zu tun.

Kurz und gut: Kubb ist wirklich cool. Manchmal sehr langsam, betulich. Dann wieder tragisch, dramatisch, ärgerlich, aufregend usw. Auf jeden Fall ist es kommunikativ, und wer will, kann sich immer wieder einreden, dass Kubb ein ganz passables Kulturgut unter den Gesellschaftsspielen dieser Welt ist. Wird jedenfalls so erzählt. Angeblich sollen die alten Ägypter schon ihre Stöcklein vor 5200 Jahren vor Christi übers Feld gepfeffert haben, etwas später haben es die Griechen ihnen nachgetan, die ja bis auf Synchronschwimmen scheinbar so jede Sportart ausprobiert haben. Dazu soll auch Kubb gehört haben, wenn auch wahrscheinlich unter einem ganz anderen Namen. Und dennoch: Eine olympische Disziplin wurde es damals nicht und ist es bis heute nicht. Eigentlich gut so. Zwar gibt es inzwischen Meisterschaften aller Art, doch das sind die Auswüchse einer vormals folkloristisch ehrlichen Freizeitbeschäftigung.

Die nordischen Ursprünge sind mehr oder weniger gesichert: Die Wikinger sollen es vor gut 1000 Jahren gespielt haben, weshalb Kubb auch gerne „Wikingerschach“ genannt wird. Aber dieser Name ist kompletter Humbug. Zwar werden an die Fähigkeiten der Spieler ein paar überschaubare Ansprüche gestellt, doch irgendeine Geistesleistung gehört definitiv nicht dazu. Sie könnte sogar hinderlich sein. Wer zu viel grübelt, wirft daneben.

Die genauen Regeln an dieser Stelle zu erklären, wäre etwas albern, weil es dutzende Varianten gibt; darunter auch gewissermaßen Selbstgebasteltes. Nur ganz grob: Hinter einer Spiellinie stehend, müssen die Spieler die Klötze der Gegner umwerfen, wobei die Teams abwechselnd an der Reihe sind. Wer alle Hölzer der anderen zu Fall bringen konnte, darf sich abschließend dem Königsturm in der Mitte widmen. So gesehen ist Kubb mit dem abschließenden Sturz der Monarchie sogar ein demokratisches Spiel. Die genauen Regeln lassen sich im Netz und auf den Beipackzetteln jeder Spielausrüstung mühelos nachlesen.

Wichtig erscheinen mir zwei Regeln zu sein. Da ist zum einen die Wurftechnik. Das Holz muss an einem Ende gegriffen und darf nur der Länge nach geworfen werden. Jegliches Schnibbeln oder Schleudern ist strengstens untersagt. Das andere: Zum Spiel gehört die lautstarke Beleidigung der Gegner, wobei Ausdrücke wie „Du Pfeife“ oder „Du Kunde“ eher den homöopathischen Varianten angehören.

Was braucht man? Drei, fünf oder sieben Mitspieler, eine Gras- oder Sandfläche von etwa sechs mal sechs Metern sowie ein Set der Wurf- und Standhölzer samt König. Ist überall im Netz zu bekommen und kostet neu zwischen 40 und 80 Euro.