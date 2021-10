Streitfall Frankfurter Buchmesse : Lust auf einen Shitstorm

Florian Schroeder auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: imago images/STAR-MEDIA/STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Frankfurt Auf der Buchmesse ist der Meinungsstreit darüber ausgebrochen, wer was sagen und meinen darf. Die Sorge um die Kunstfreiheit geht um.

Der Titel klingt ganz so, als müsse auf der diesjährig Corona-dezimierten Buchmesse der Verfassungsschutz tätig werden: Doch „Schluss mit der Meinungsfreiheit!“ liegt nicht am rechten und deshalb viel beäugten Stand des Jungeuropa-Verlags aus – der wirbt mit Neuerscheinungen wie „Waffenbrüder“, „Theorie der Diktatur“ und „Gegen den Liberalismus“. Sondern an der kreuzsoliden DTV-Koje in Messehalle 3.

Was ist geschehen? Der Kabarettist Florian Schroeder hat wieder ein Buch geschrieben und darin auch die Erfahrungen seines denkwürdigen und schon fast historisch zu nennenden Auftritts auf einer Demo der „Querdenker“ vor gut zwei Jahren in Stuttgart aufgegriffen. Den Demonstranten sagte Schroeder damals dann seine Meinung – und das sorgte bei den „Querdenkern“ für ein mittelschweres Entsetzen.

Info Debatten auch in der Mediathek zu sehen Das neue Buch Florian Schroeder: „Schluss mit der Meinungsfreiheit. Für mehr Hirn und weniger Hysterie.", DTV, 368 Seiten, 16 Euro

Jetzt ist Schroeder zwei Jahre älter, also 42, und das Erlebnis wirkt noch immer derart in ihm nach, dass es zu fast 400 dicht beschriebenen Seiten (ohne Bilder!) reichte. Warum muss dann aber gleich das Ende der Meinungsfreiheit deklariert werden? Nein, nein, das nicht, sagt er uns: „Ich bin nur für ein Ende jener Meinungsfreiheit, wie sie heute so oft missverstanden wird: nämlich als Geschrei und als der Glaube, einfach immer und überall alles rausbrüllen zu müssen und dann zu behaupten, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr!“ Und die Leute, die das behaupten würden, seien genau die, die er meine und putzmunter attackiere.

Und das macht er mit viel Leidenschaft, mit viel Sinn für Herausforderungen und der bewussten Bereitschaft, sich einem Shitstorm auszusetzen. Etwa mit Sätzen beziehungsweise Fragen wie dieser, die mit den Worten von Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels spielt: „Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit?“ Diese gezielte Provokation ist nach seinen Worten „natürlich als absoluter Widerspruch gedacht. Weil es eine totale Meinungsfreiheit ja gar nicht geben kann. Wenn jeder alles sagen kann, enden wir in der Barbarei.“ Reizvoll sei es aber für ihn gewesen, diese Provokation in einen Raum hineinzurufen, in dem sich genau jene befänden, „die glauben, die Meinungsfreiheit für sich gepachtet zu haben: nämlich die „Querdenker“.

Auf der Frankfurter Buchmesse ist das Debatten-Bedürfnis nach der Geistermesse im vergangenen Jahr und den Ausfällen der Bücherschau in Leipzig enorm. Es sind die aktuellen Diskussionen über Rassismus und Sexismus, über eine geschlechtergerechte Sprache. Und es begann mit der Absage von Aktivistin Jasmina Kuhnke, die ihren Debütroman „Schwarzes Herz“ unter anderem wegen der Präsenz des besagten Jungeuropa-Verlags nicht in Frankfurt vorstellen wird. Es wird auf der Messe an vielen Ecken aber auch nach Klarheit zu der Frage gesucht, wer was wo sagen kann und welche Meinung ertragen, erduldet und bedacht werden muss.

Nachrichtenmoderatorin Petra Gerster erklärt, warum das Gender-Sternchen eine sowohl elegante wie auch ökonomische Form sei, geschlechtergerecht zu sprechen – und wie dies nach wenigen Einübungen auch selbstverständlich werden kann. Nicht ganz so selbstverständlich scheint dies in der Literatur zu sein. Die Sorge um die Kunstfreiheit geht um und hat mit dem Begriff der „Cancel Culture“ sein Reizwort gefunden. Auf einem Podium klagt Antje Kunstmann über die Probleme einer Verlegerin, wenn etwa erregt über den Buchtitel „Der schwarze Hund“ gestritten werde, der aber nur eine Metapher für Depression ist. Da komme man an die Grenzen des sprachlich Machbaren; „diese Art der Sprachpolizei muss ein Ende haben“, sagte sie. An ihrer Seite steht der Schriftsteller Matthias Politycki, der eine Sprachbewegung kritisiert, die mal „eine aufklärerische gewesen ist und nun in eine Gegenbewegung umgekippt ist“. Für ihn ist die Verlagsbranche eine „Herzkammer der Demokratie“; und wenn dort nicht mehr Meinungen vertreten werden können, die man selbst nicht vertreten würde, dann stimme etwas nicht. „Es muss weiter Indianer-Bücher geben“, sagte er. Und für die deutsch-kroatische Schriftstellerin Jagoda Marinic sei es an der Zeit, im erregten Diskurs die Temperatur ein wenig zu dimmen: „Jeder wirft jedem nur noch Haltungen vor, ohne zu argumentieren.“ Dazu gehören dann auch Aufrufe auf Twitter, die Buchmesse sofort zu boykottieren.

Florian Schroeders Buch wirkt wie ein Buch der Stunde. Aber nicht nur. Der Kabarettist schaut weiter zurück und macht nicht allein das Internet als Plattform einer unaufhörlich pulsierenden Meinungsmaschine dafür verantwortlich. Weil die Ursachen seiner Meinung nach älter seien und auch aus der zunehmenden Psychologisierung der vergangenen 50 Jahre herrühren. „Indem wir nämlich gelernt haben, das Ich und unsere Befindlichkeit über Alles zu stellen. Dadurch kommt eine Haltung zustande, die meint: Letztlich bin ich die letzte Instanz und meine Meinung ist meine Festung.“ Schroeder warnt: „Wenn wir uns darin einrichten und verbarrikadieren, können wir die Gespräche auch gleich einstellen.“