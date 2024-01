Zum Weggang von Judith Rakers Mrs. Tagesschau geht ernten

Düsseldorf · Nach 19 Jahren macht sie einfach Schluss: Judith Rakers spricht am 31. Januar zum letzten Mal die ARD-„Tagesschau“. Was die Moderatorin für ihre Zukunft plant und warum ihr Abschied doch nicht so überraschend kommt.

16.01.2024 , 16:14 Uhr

19 Jahre das Gesicht der Tagesschau – das ist Judith Rakers 9 Bilder Foto: dpa/Sina Schuldt