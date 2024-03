Judas Priest in Dortmund Schwermetall für die ganze Familie

Der Abend war schon lang geworden in der Dortmunder Westfalenhalle, als Judas Priest plötzlich auf der Bühne erscheinen. Zuvor hatten Uriah Heep und Saxon groß aufgespielt – zwei Gruppen, die zu Priest nicht besser passen könnten. Es ist die große Seelenverwandtschaft, die in der ausverkauften Arena die im Heavy-Metal-Universum lebenden Fans so intensiv eint.