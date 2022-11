Deutsche Bischöfe kehren ernüchtert aus dem Vatikan zurück : In Rom ist Endstation

Die deutschen Bischöfe gehen nach einer Messe in die Sakristei der Erzbasilika San Giovanni in Laterano gegen Ende ihres Pflichtbesuchs im Vatikan. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Meinung Rom Die Reformbemühungen der katholischen Kirche in Deutschland haben einen kräftigen Dämpfer bekommen: Der Vatikan stellte klar, dass viele Themen nicht verhandelbar seien.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

In Rom endet vorerst der Synodale Weg, mit dem die katholische Kirche in Deutschland grundlegende Reformen anstoßen wollte. Naturgemäß lauten die Stellungnahmen am Ende des mehrtägigen Besuchs der deutschen Bischöfe im Vatikan netter: Alle Themen seien auf den Tisch gekommen, heißt es. Und: Man habe mit Rom hart in der Sache und verbindlich im Ton diskutiert.

Geschenkt. Wozu sonst sind die Gespräche im Vatikan und mit Papst Franziskus nütze? Wenn nicht einmal unter Amtsbrüdern klare Worte über drängende Zukunftsfragen der Kirche gefunden würden, wäre das bedenklich. Das Ergebnis ist aus Sicht der Reformer bescheiden: Offenbar konnte am letzten Tag ein „Moratorium“ verhindert werden – also eine Unterbrechung des Synodalen Wegs. Das wäre das Ende gewesen. Die Frage bleibt: Das Ende von was? Denn obwohl die Beratungen mit der fünften und abschließenden Synodalversammlung im Frühjahr weitergehen werden, zog Rom jetzt eine rote Linie und erklärte, dass einzelne Themen gar nicht verhandelbar sind.