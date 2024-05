Ein Feiertag im spannenden Wandel Warum Fronleichnam ein Fest der Zukunft ist

Im Streit um den wahren Glauben ist eine solche Herabsetzung eine willkommene Vorlage, das Fest noch stärker zu betonen und auch mit Prozessionen öffentlich zur Schau zu stellen. In religiös erstarrten Zeiten unterschieden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister: Während die einen, die Katholiken, mit einer geweihten Hostie in einer Monstranz durch die Straßen zogen, demonstrierten Protestanten ihre Ablehnung dieser Glaubenspraxis und wuschen an diesem Tag kaum weniger sichtbar die Wäsche. Lang ist`s her.