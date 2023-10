Feiertag Warum der Reformationstag gerade jetzt wichtig ist

Schon um 1500 wähnten sich die Menschen in einer Krisenzeit. Am Ausgang des Mittelalters waren sie sich noch immer bewusst, dass der Tod sie schon bald hinwegraffen könne und sie vor Gott über ihr Leben Rechenschaft geben müssten. So suchten die Ängstlichen beizeiten Sicherheiten: Schutz vor dem Teufel (den die meisten damals noch als real existent erachteten), Rettung im Jüngsten Gericht und Milderung der Fegefeuerstrafen. Auch die Teilnahme an Wallfahrten, Prozessionen und der Erwerb von Ablassbriefen waren im Volk als Versicherung anerkannt. Die damalige katholische Kirche bot alles gegen Geld an. Der Klerus selbst dagegen nahm es mit den zehn Geboten nicht so genau.