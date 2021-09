Lebendige Demokratie : 55 Gründe, zur Bundestagswahl zu gehen

Freie Wahlen sind ein Grundpfeiler der Demokratie. Foto: dpa/Michael Kappeler

„50 Ways to Leave Your Lover" sang Paul Simon 1975 und übertrieb dabei gewaltig. Von den 50 in Aussicht gestellten Möglichkeiten, seine Freundin zu verlassen, lieferte er gerade mal fünf. Wir dagegen stellen 55 Gründe vor, am Sonntag zur Bundestagswahl zu gehen. Und halten Wort.

1. Nichts um einen herum existiert, was nicht irgendwie mit Politik zusammenhängt

2. Ohne die eigene Stimme entscheiden die anderen

3. Wählen bringt etwas Struktur in einen Sonntag ohne Plan

4. Machen ist wie wollen, nur krasser!

5. Man hat sogar zwei Stimmen. Lohnt sich also

6. Dieser spezifische Geruch einer Grundschule, die als Wahllokal fungiert

7. Neugier, ob sich‘s beim Schlangestehen ein bisschen flirten lässt

8. Zeit für eine kleine Gedächtnisübung: Wie oft habe ich schon gewählt?

9. Die Vorstellung, es ist Demokratie, und keiner geht hin – gruselig

10. Nichtwählen aus Protest funktioniert nicht. Merkt keiner

11. Aus Frust über die Politik lieber einen ungültigen Wahlschein abgeben als gar keinen. Bleibt ein Symbol, zählt aber bei der Wahlbeteiligung

12. An die Wahl in Russland denken, die Putin gerade ohne eine echte Opposition gewonnen hat

13. Das Gefühl, Teil eines Stimmungsumschwungs in letzter Minute zu sein

14. Wir schmeißen eine Wahlparty, bei der nur Leute sind, die auch gewählt haben

15. Die Erkenntnis, dass Rechte mit Pflichten einhergehen

16. Den eigenen, noch unmündigen Kindern ein gutes Beispiel für später geben

17. Eine schöne Gelegenheit, die neuen Sneaker einzulaufen

18. Auch wenn’s nach Polit-Sprech klingt: Wer wählt, übernimmt Verantwortung für die Zukunft

19. Wer wählt, setzt sich von Verdrossenen, Nörglern und Desinteressierten ab

20. Nicht zu wählen, ist gefährlich, weil Extremisten auf jeden Fall wählen

21. Bei Regen darf man sich freuen, sich für die Briefwahl entschieden zu haben

22. Der Versuch, die Stimmabgabe in der Wahlkabine unter 30 Sekunden zu schaffen

23. An Wahlen in China denken

24. Die Aussicht, die Wahlwette mit den Kollegen und deren Einsätze gewinnen zu können

25. Herausfinden, ob sich das leichte Kribbeln einstellt, wenn man sich in letzter Sekunde doch umentscheidet

26. Mit seiner Stimme auf die Einführung eines Tempolimits auf der Autobahn zu hoffen

27. Mit seiner Stimme ein Tempolimit auf der Autobahn zu verhindern suchen

28. Sich klarmachen, dass es um mehr geht als nur um einen selbst

29. An Wahlen in der DDR zurückdenken

30. Die eigene Kompromissfähigkeit testen – eine Partei kann man sich nicht selber backen

31. Der Stolz, den Wahl-O-Mat nicht benötigt zu haben

32. Das Gefühl, eine oder einer von 12,9 Millionen Wahl-Entscheidern in NRW zu sein

33. Der Wunsch, die Wahlbeteiligung über die 76,2 Prozent vom letzten Mal zu bringen

34. Weil die Wahlbeteiligung auf keinen Fall niedriger sein darf als die Impfquote

35. Den Schlusspunkt beherzt unter einen Wahlkampf zu setzen, den vier Prozent der Wahlberechtigten als „äußerst spannend“ empfanden

36. Sich vor Augen führen, wie sich die Welt in den vergangenen vier Jahren verändert hat

37. Drei Trielle dürfen nicht umsonst gewesen sein

38. Der Auftrag, der einen mit 60,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland verbindet

39. Die gute Tat des Tages zu vollbringen

40. Das Staunen, wie lang so ein Wahlzettel ausfällt, wenn dort 27 Parteien auf der Landesliste untergebracht werden müssen

41. Die Wahl zum Anlass nehmen, seinen Abgeordneten bei nächster Gelegenheit mal persönlich kennenzulernen, auch wenn man ihn nicht gewählt hat

42. Eine Chance ergreifen, zu den Gewinnern zu zählen, die größer ist als im Lotto

43. Die Versuchung, zur Abwechslung mal ein Häkchen statt eines Kreuzchens im Kreis zu machen (Häkchen und Punkt gelten, ein Smiley oder verfassungsfeindliche Symbole aber nicht)

44. Ein guter Tag für den Vorsatz, das nächste Mal vorher Parteiprogramme zu lesen. Diesmal wirklich

Die Gelegenheit nutzen, mit geringem Aufwand ein sehr gutes 45. Gefühl zu bekommen

46. Sich gedanklich schon mal auf den 22. Mai 2022 vorbereiten. Dann ist Landtagswahl in NRW

47. Wählen, weil man sich dann ehrlich über das Ergebnis freuen kann

48. Wählen, weil man anschließend mit Fug und Recht über das Ergebnis schimpfen kann

49. Wählen, weil man danach in der Eisdiele vorbeischauen könnte

50. Der Hinweis, schnell noch wählen zu wollen, kann einen lästigen Sonntagnachmittagstermin wunderbar verkürzen

51. Die Qual der Wahl spüren: Erstmals bewirbt sich kein amtierender Bundeskanzler

52. Die politische Zeitenwende erfassen, weil es so bald keine 16 Jahre mehr geben wird, in denen Regierungschefs am Stück amtierten

53. Wählen, weil so viele ältere Menschen alles daransetzen, ihre Stimme auch unter schwierigen Bedingungen abzugeben

54. Die Überraschung, dass es so viele Gründe gibt zu wählen