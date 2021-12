Die schönsten Gedichte zur Weihnachtszeit : Poesie für Heiligabend

Düsseldorf Früher war das Aufsagen von besinnlichen Gedichten noch Familientradition – und manchmal eine Pflichtübung. Ein persönlich gefärbtes Plädoyer für das alte, immer noch sinnvolle Ritual.

Bei uns war das gewissermaßen Standard. Und bei vielen anderen auch. Nennen wir es ruhig – und ein wenig hochtrabend formuliert – die Gedichte-Rezitation unterm Weihnachtsbaum! Das klingt nach souveräner Kunstfertigkeit, zu der es in der Praxis bestenfalls in Ansätzen gekommen ist. Zumal mit dem Auswendiglernen ernsthaft oft erst wenige Tage vor, manchmal sogar erst am Nachmittag von Heiligabend begonnen wurde. Da war dann ohnehin nichts los. Die Tür zum Wohnzimmer war abgeschlossen, damit das Christkind seinen Job in aller Seelenruhe verrichten konnte. Und wie die anderen Kinder der Nachbarschaft durfte man auch nicht mehr raus. Eine fast unheimliche Stimmung legte sich über die menschenleeren Straßen. Also konnte man zu dritt ebenso gut ein Weihnachtsgedicht lernen – möglichst kein allzu langes, aber doch eins, das hinreichend dokumentierte, dass man sich Mühe gegeben hatte. Möglicherweise drohte sonst Tabula Rasa auf dem Gabentisch.