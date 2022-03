Ein kulinarisches Debakel : Streicht Ebbelwoi wieder als Kulturerbe! Eine Kampfschrift.

Soll jetzt auch ein immaterielles Kulturerbe hierzulande sein: der Apfelwein! Foto: dpa/Andreas Arnold

Meinung Frankfurt Die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland ist wieder größer geworden. Mit dabei ist diesmal die Apfelweinkultur. Das aber durfte wirklich nie geschehen!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Ganz ehrlich: Ich bin ein großer Fan beinahe jeglichen Kulturerbes, das es zu bewahren, zu beschützen und zu ehren gilt. Ob materiell oder immateriell. Aber diesmal muss ich passen. Wirklich. Die Rede ist vom Apfelwein, wie man als Hochdeutscher zu sagen pflegt, den die Hessen in vorgetäuscht geschmeidiger, in Wahrheit aber gekaut genuschelter Nachlässigkeit „Ebbelwoi“ oder auch „Ebbelwei“ nennen. Es existieren da offenkundig paralinguistische Unterschiede. Jedenfalls ist es für mich eine kleine Schreckensnachricht, dass ganz aktuell nicht nur das Brieftaubenwesen sowie das Pflastererhandwerk die Liste des immateriellen Kulturerbes bereichern sollen, sondern auch besagtes Getränk. Und ich frage mich mit zunehmender Ratlosigkeit: Warum?

Dabei kann mir niemand unterstellen, ich hätte nicht versucht, dieses sauertöpfische Fruchtgebräu in seiner Einzigartigkeit zu würdigen. Dafür bin ich eigens in die traditionsreiche Frankfurter Apfelweinwirtschaft des Herrn Adolf Wagner eingekehrt. Nichts gegen Schankwirt und Ausschank, nicht einmal Böses zum Ambiente, das man unter dem Begriff des Urigen subsumieren könnte (muss). Allein es war der Apfelwein selbst, der diesen Besuch zum verschenkten Lebenstag machte. Ein Schluck von diesem müde moussierenden Apfelsud – und alle Geschmacksnerven ziehen sich zusammen. Glücklicherweise ist wenigstens ein Abgang diesem Getränk fremd. Bei Wagner gibt es Apfelwein auch alkoholfrei, vielleicht ein Angebot für den Nachwuchs, der auf diese infame Weise ans Gesöff gewöhnt werden soll. Wer weiß das schon.

Wer dazu noch Handkäse bestellt und verspeist (für Fortgeschrittene mit „Musik“) und zur angeblich legendären Grünen Soße an Bratkartoffeln greift, gibt sich an einem Nachmittag alles, was ein zivilisierter Mensch nicht zu sich nehmen sollte.

Leute! – dabei findet sich auf Wagners Getränkekarte doch auch Riesling, noch dazu aus dem Rheingau und sogar vom „Winkeler Hasensprung“. Dazu muss man wissen, dass gleich neben dieser feinen Lage der vortreffliche Johannisberg liegt, wo nicht nur die Spätlese erfunden wurde, sondern wo ein Rheinwein reift und entsteht, den größte Dichter schon zu schätzen wussten. Von Heinrich Heine sind jene Worte aus dem Jahre 1827 überliefert: „Wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, dass ich Berge versetzen könnte – der Johannisberg wäre just derjenige Berg, den ich mir überall nachkommen ließe.“

Wir schweifen ab? Natürlich. Liebend gern und in immer größeren Kreisen rund um den Apfelwein. Schließlich verhält sich der Apfelwein zum Wein wie der Bratling zur Frikadelle. Und tatsächlich wurde der Apfelwein so richtig populär hierzulande, als die gemeine Reblaus Mitte des 19. Jahrhunderts unserem schönen Weinbau den Garaus machte und das geneigte Zechervolk in purer Verzweiflung zum Ebbelwoi griff. Ein Nottropfen allenfalls.