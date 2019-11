Faszination Drogerie : Knisterkristall-Paradies

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Nirgendwo kann man so herrliche Sachen einkaufen wie in der Drogerie. Millionen Deutsche tun genau das jeden Tag. Eine Hymne aufs Shopping in den Gängen zwischen Bartpflege und Badpflege.

Von Philipp Holstein

Im nächsten Leben möchte ich als Knisterkristall wieder­geboren werden. Meine ­Existenz würde sich vollenden, wenn man mich ins warme Wasser der Badewanne rieseln ließe, mein dünner Mantel aus Kakaobutter allmählich schmölze und ich endlich täte, was meine Bestimmung wäre: knistern.

Sowas denke ich, wenn ich in einer Drogerie bin. Ich gehe gerne in Drogerien, total gerne. Dort gibt es irre Produkte wie dieses Tütchen mit den Kneipp-Badekristallen in Kakaobutter. Name: „Kaminknistern“. Beim Knistern soll sich ein Geruch entfalten, der an Apfel, Hagebutte und Kardamom erinnert, verspricht die Beschreibung auf der Verpackung. Wer in solcherart parfümiertem Wasser sitzt, kann sich auch gleich die volle Dröhnung geben und sich mit der Cremeseife „Make a Wish“ pflegen, den „Dusch-Fluff Blütenmeer mit Zuckerpeeling“ hinzugeben und – weil man ja nie weiß, was der Abend noch bringt – das Deodorant „Ipanema Nights“ versprühen.

Über Cleopatra erzählt man sich, sie sei so unheimlich schön gewesen, weil sie stets in Eselsmilch und Honig gebadet habe. Cleopatra wäre heute Stammkundin in Drogerien. Vielleicht würde sie sogar Ägypten verlassen und nach Deutschland ziehen. Deutschland gilt nämlich als Drogerie-Paradies. Die Marktführer dm und Rossmann zählen zusammen 3,7 Millionen Kunden täglich. Rund 15 Milliarden Euro geben die Deutschen im Jahr für Körper­pflegemittel und Kosmetik aus. Die Drogerie-Branche setzte zuletzt 25 Milliarden Euro im Jahr um, Tendenz steigend. Und seit Youtuber wie Bibi sich dabei filmen, wie sie die Beute ihrer „Hauls“ genannten Eroberungszüge durch die Drogerien ausbreiten und beschwärmen und dafür von dm sogar mit einer eigenen Duschschaum-Linie belohnt werden, boomt das Geschäft noch stärker.

Die Faszination der Drogerie erschloss sich mir spät. Als ich Vater wurde nämlich. Mein Sohn war nach der Geburt erst wenige Tage zuhause, da geisterte ich früh morgens durch einen Rossmann. Wer schon mal ein Neugeborenes zuhause hatte, weiß das: Man schläft stark fragmentiert, vergisst Zeit und Raum, isst zwischendurch, duscht gelegentlich und ist hauptberuflich ratlos. Ich war der einzige Kunde, meine Haare standen wild am Kopf, ich trug seit drei Tagen denselben Pullover, und ich sollte diese Trinksauger kaufen, die man auf Fläschchen drehen kann. Unsere waren zu groß oder zu klein, jedenfalls wollte unser Sohn nicht daraus trinken.

Ich war ein junger Vater, die Hormone, die Wehmut, und ich fühlte mich unheimlich gut in diesem angenehm riechenden Laden, in dem die Angestellten Kittel tragen und wie Krankenschwestern anmuten. Ich kaufte die Cremedusche „You are so loved“, weil ich den Namen gerade so angemessen fand. Ich kaufte Mon Chérie und Merci, weil mich das an die Süßigkeitenschublade meiner Oma erinnerte. Ich beschloss, doch lieber noch ein bisschen zu warten mit dem Kauf der „Handmaske im Handschuh mit Sheabutter und Macadamianuss-Öl“. Und ich nahm mir vor, demnächst mal zu googeln, was ein „Faszienball“ ist. Die Trinksauger vergaß ich. Ich kehrte bald zurück.

Der Trick von Drogerien ist, dass sie suggerieren, sauber und sinnvoll zu konsumieren. Das Wort Konsum wird dort mit dem Bodyspray „Amazonia Spirit“ besprüht und stinkt nicht mehr. Man tut sich und der Gesellschaft etwas Gutes, denkt man, wenn man wie eine Papaya riecht. Es ist für Gesundheit und fürs Feelgood, meint man, und deshalb zieht einem in Drogerien bei Ansicht der unmöglichsten Produkte der Satz „Das brauche ich auch noch“ durch den Kopf. Die Anführungszeichen vor und hinter „brauchen“ denkt man meist nicht mit. Also beginnt man bereits an diesen verführerischen, saisonal gefärbten Aktionsständen, die so fies am Eingang platziert sind, einzupacken: Fenstermal-Set mit Schablone, Heißklebestifte mit Glitzer, Lammwoll-Nierenwärmer.

Ich habe mal ein Interview mit einem Soziologen gelesen, der versuchte, die enge Beziehung der Deutschen zu Drogerien zu erklären. Das sei etwas Intimes, sagte er, denn viele der Produkte, die es dort gebe, stelle man sich an den privatesten Ort der Wohnung, den Badewannen-Rand. Nichts komme einem so nahe wie Sachen aus der Drogerie. Herzensangelegenheiten sozusagen. Klingt logisch.

Drogerien sind ein eigener Kosmos. Bartpflege und Badpflege trennt nur ein Regal. Wie aufgeräumt alles ist, sieht man schon an dem Aufsteller, in dem ein paar CDs angeboten werden: das Frühwerk von Helene Fischer, das Beste von Freddy Quinn und ein Sampler mit Vogelstimmen. Ich persönlich gehe lieber zu Rossmann als zu dm, den Ausschlag geben aber lediglich Nuancen. Eine davon ist, dass das, was ich oft brauche, bei dm in der Abteilung „Männerpflege“ steht, bei Rossmann aber unter „Herrenpflege“. Da bin ich Snob. Außerdem bezeichnen sie bei dm Schnuller und so etwas als „Babyzubehör“, und das ist doch arg technisch.

Gesellschaftliche Trends lassen sich in Drogerien vor der Zeit ablesen. Das Phänomen der Self-Care und Achtsamkeit war dort früh zu beobachten. Spätestens, als die Pflegedusche „Stärke Selbstvertrauen“ ins Programm genommen wurde, hätten bei Psychologen die Stifte gespitzt werden müssen. Chaostheoretiker dürfen mir übrigens gerne dabei zusehen, wie ich vor das Regal mit den 99-Cent-Produkten trete. Ich kann mich da nie entscheiden, ich tue es dann doch, und was ich schließlich nach Hause trage, wurde in meiner Familie einst als „Prüttchen-Düttchen“ bezeichnet: Bunte Tüte mit Kleinkram. In diesem Fall Sachen, die man zwar nicht essen kann, deren Namen aber Appetit machen.

Ganz wichtig: Ich drucke Fotos in Drogerien aus, die verschenke ich zu Weihnachten, meistens in einem Fotobuch gesammelt. Manchmal lasse ich Fotos entwickeln, und wenn ich durch die Papiertaschen blättere, in denen die Bilder nach ein paar Tagen zum Abholen ausgelegt werden, sehe ich an den Adressen, dass auch einige Bekannte von mir das tun. Ich kaufe inzwischen die Schulsachen für meinen Sohn dort, und mit dem Älterwerden verändern sich meine Vorlieben. Interessant finde ich nun diesen Gurt, mit dem man sich den Rücken selbst massieren kann. Nur für Zungenbürste und Fußbutter bin ich noch nicht bereit.

Drogerien sind ein Versprechen, und natürlich geht man ihnen auf den Leim, wenn man dort einkauft. Das Auf-den-Leim-Gehen, man kennt das von anderen Gelegenheiten im Leben, kann viel Spaß machen. Ich würde deutschen Regisseuren deshalb vorschlagen, romantische Komödien häufiger in Drogerien spielen zu lassen. Vielleicht verlieben sich zwei an der Kasse, weil sie Produkte gekauft haben, die sich so schön ergänzen. „Oh, du kaufst auch Badekristalle im Kakaobutter-Mantel für die Badewanne?“ Möglicher Titel des Films: „Kaminknistern“.