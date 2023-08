dm feiert 50. Geburtstag Eine Hymne auf das Shopping in der Drogerie

Düsseldorf · Nirgendwo kann man so herrliche Sachen einkaufen wie in der Drogerie. Millionen Deutsche tun genau das jeden Tag. Eine Feier des Shoppings in den Gängen zwischen Bartpflege und Badpflege.

25.08.2023, 11:02 Uhr

So viele wunderbare Dinge allein bei der Haarpflege. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Philipp Holstein Stv. Leiter Kulturredaktion

Im nächsten Leben möchte ich als Knisterkristall wieder­geboren werden. Meine ­Existenz würde sich vollenden, wenn man mich ins warme Wasser der Badewanne rieseln ließe und mein dünner Mantel aus Kakaobutter allmählich schmölze und ich endlich täte, was meine Bestimmung wäre: knistern.