Stress auf den letzten Metern Warum die Ungeduld kurz vor dem Ziel am größten ist

Verschwendete Zeit? Mitnichten. Denn das Reich der Tagträume erstreckte sich in jener noch nicht allzu fernen Vergangenheit in schier unendliche Weiten – Raum für Gedanken an das, was war, und an das, was vielleicht sein könnte. Wer sich langweilt, beschäftigt sich mit seiner Vergangenheit oder mit seiner Zukunft. Beides kann durchaus Früchte tragen. Zumindest hört die Zeit auf, ein Feind zu sein. Keiner hat das so schön in Worte gefasst wie Walter Benjamin: „Wenn der Schlaf der Höhepunkt der körperlichen Entspannung ist, so die Langeweile der geistigen. Die Langeweile ist der Traumvogel, der das Ei der Erfahrung ausbrütet.“