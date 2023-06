Unser Buch der Woche Warum die Sehnsucht niemals endet

Den Nobelpreis erhielt die 1943 in New York geborene Louise Glück „für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht“. Wer sich von der Wahrheit dieser Einschätzung und der Wahrhaftigkeit der lyrischen Stimme überzeugen möchte, die stets vom Ich zum Wir blickt und die persönlichen Empfindungen in gesellschaftliche Zusammenhänge überführt, findet in dem poetischen Schmuckkasten reichlich Stoff. „Ein Abenteuer“ heißt das Gedicht, in dem Louise Glück von Abschied und Aufbruch, von melancholischen Zweifeln und nie endender Sehnsucht träumt und gedanklich zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft irrlichtert. Immer wieder erinnert sie sich an ihre früh verstorbene Schwester und die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, erzählt von traumatischen Stunden auf der Couch ihres Psychoanalytikers, reist zurück in ihre Kindheit, imaginiert einen Bruder, der nachts im Licht der Taschenlampe ein Buch liest, das er „die treue und edle Nacht nannte“: Es war, erinnert sich die Dichterin, „eine Nacht vor langer Zeit, ein See aus Dunkelheit, aus dem / ein Stein ragte, und aus dem Stein / wuchs ein Schwert.“