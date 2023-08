Liebe und Partnerschaft Rettet die Romantik!

Bilder von sehnsuchtsvollen Blicken, von Händen, die ineinandergreifen, von leidenschaftlichen Küssen, Paaren im Sonnenuntergang, am Meer, im Bett, Liebesgeschichten vom Suchen, Verlieren und Wiederfinden, in Büchern, in Filmen, in Liedern, Gedichten und in der Werbung. The one and only: Die Erzählung von der romantischen Liebe begegnet uns überall. Sie handelt von nicht weniger als vom Maß aller Dinge, dem Versprechen größtmöglichen Glücks, der tiefsten Erfüllung, der perfekten, absoluten und niemals endenden Zweisamkeit.