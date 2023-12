Debatte um die Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Warum die Kritik an Sharon Dodua Otoo bloß selbstgerecht ist

Auch darum hat sich die in Berlin lebende Dodua Otoo bemüht, ihre damaligen Motive zu beschreiben: So habe sie die Petition 2015 unterschrieben, weil sie sich „solidarisch mit dem gewaltlosen Widerstand Kulturschaffender in Palästina positionieren“ wollte, heißt es in ihrer Stellungnahme. „Ich bin immer, und erst recht hier in Deutschland, für den Austausch.“ Und weiter: „Mein Entsetzen und meine Abscheu über die fürchterliche Gewalt der Hamas war und ist eindeutig.“ Sie bedaure zutiefst, „dass es uns, die nicht persönlich betroffen sind, nicht gelungen ist, unser Beileid und unsere Solidarität sichtbarer und hörbarer zu machen“. Es brauche deutlich mehr Räume, in denen um Verständnis und Verständigung gerungen werde.