Autorenvereinigung steht vor der Spaltung : 232 Schriftsteller wollen neuen PEN gründen

Deniz Yücel auf der jüngsten Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Nach seinem Rücktritt als PEN-Präsident hat Deniz Yücel die Neugründung einer Autorenvereinigung am 10. Juni in Berlin im Blick. Viele Schriftsteller wollen diesen Weg mitgehen. Eine Spaltung droht, die für den PEN aber nicht ungewöhnlich ist – und keine Katastrophe.

„Ist der PEN-Club inzwischen zu einem Haufen zänkischer Literaten verkommen?“ Die Frage stellt sich aktuell angesichts der fulminanten Ankündigung, am 10. Juni einen neue PEN-Autorenvereinigung in Berlin gründen zu wollen – na ja, de facto ist es eine Abspaltung vom alten PEN (die Abkürzung steht für Poets, Essayists und Novelists), der seit den 1950er Jahren in Darmstadt residiert und in dem es nahezu unaufhörlich rumort. So stammt das aktuell passende Eingangszitat von einem Journalisten aus dem Jahr 1995!

Der gegenwärtige Ärger hingegen ist mehr als nur ein internes Scharmützel unter Autorinnen und Autoren, das vor ein paar Wochen an die Öffentlichkeit drang, aber schon weitaus länger schwelte. So war der damalige Präsident Deniz Yücel (48) auf der Lit.Cologne gewohnt vollmundig sowohl für massive Waffenlieferungen eingetreten als auch für eine Flugverbotszone für die Ukraine nach dem russischen Überfall. Sogleich wurden Rücktrittsforderungen laut, die in den bürokratischen Weg eines Abwahlantrags mündeten. Yücel gewann diese Wahl zwar, fühlte sich offensichtlich aber stärker in seiner Meinung als in seinem Amt bestätigt. Jedenfalls trat er Mitte Mai selbst zurück und hinterließ dem PEN dieses unfeine Vermächtnis, dass er „keine Galionsfigur für diese Bratwurstbude sein“ wolle und die meisten Mitglieder ohnehin nur „Wichtigtuer und Selbstdarsteller“ seien. Nicht sehr schön.

Dann schien ein bisschen Ruhe einzukehren mit dem Übergangspräsidenten Josef Haslinger, doch war dies nur ein Oberflächenphänomen. Yücel bastelte derweil an einen neuen PEN: eine Autorenvereinigung für Menschenrechte und Meinungsfreiheit, die „zeitgemäßer“ und „diverser“ sein soll, in der ein offener Diskurs geführt und die künftig von einem „paritätischen Board an der Spitze“ geleitet werden soll. Klingt ein bisschen nach Präambel, und soll es vermutlich auch sein.

232 Autorinnen und Autoren haben diese Gründungsabsicht unterschrieben, und darunter findet sich fast alles, was (wie es schön heißt) hierzulande publizistisch Rang und Namen hat. Also Daniel Kehlmann und Can Dündar, Christian Kracht, Michael Krüger, Hans-Christoph Buch, Julia Franck, Jo Lendle, Daniel Cohn-Bendit, Eva und Robert Menasse und und und. Kurzum: Das ist mehr als eine Splittergruppe und mehr als nur der Protest der notorisch Unerhörten.

Was nun? Dispute hat es im Kreis der Meinungsstarken immer schon gegeben, Ärger naturgemäß auch, Unversöhnliches gelegentlich. Die Trennungen in der Geschichte des deutschen PEN waren bislang politisch motiviert. Das war kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Aufspaltung in einen Ost- und einen West-PEN; schließlich der mehr als mühevolle Zusammenschluss der beiden Vereinigungen Mitte der 1990er Jahre. Es galt, die Stasi-Vergangenheit etlicher Autoren und PEN-Mitglieder zu klären und aufzuarbeiten. An dieser heiklen Aufgabe scheiterte die erste PEN-Präsidentin, die Düsseldorfer Autorin Ingrid Bachér. 1996 erklärte sie ihren Rücktritt; mit ihr traten damals 50 weitere Autoren aus dem PEN aus.

Das ist jetzt in vielerlei Hinsicht anders. So seien viele Unterzeichner weiterhin Mitglieder im „alten“ PEN, hieß es. Es habe nur sehr wenige Austritte gegeben, ließ Claudia Guderian verlauten, die Generalsekretärin des deutschen PEN-Zentrums ist. Worte als Beruhigungspillen gegen eine Veränderungsfieber, das so schnell nicht mehr zu senken sein dürfte. Tatsächlich ist der PEN in die Jahre gekommen, seine Verlautbarungen sind stets gerecht, oft aber ohne Brisanz und also nachhaltige Wirkung. Und mit Darmstadt als Sitz wird weiterhin eine Provinzialität betont, wie sie das Nachkriegsdeutschland im Sinne eines neuen Föderalismus für obligat hielt.