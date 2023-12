Studie von Schweizer Schlafmedizinern Warum uns Kaffee morgens gar nicht wacher macht

Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, konsumieren ihn morgens, so die wissenschaftliche These, eher wie eine kleine Droge, denn über Nacht bilde sich ein „Mini-Entzug“. Den sättigt dann bereits die erste Tasse Kaffee am Morgen. Aber sie macht einen nicht unbedingt schwungvoller. Der Schwung ist längst da. Vielmehr kitzelt sie das Belohnungssystem im Gehirn, sie flutet den Körper unter anderem mit dem Botenstoff Dopamin oder dem Hormon Nordadrenalin. Darin ist der Mensch der Ratte vergleichbar, die in einem Laborlabyrinth auf einer ihr bekannten Strecke schon vor dem ersehnten Käse aus dem Käfig genommen und auf Botenstoffe untersucht wird: Auch ihr läuft sozusagen das Wasser der Vorfreude im Mund zusammen. Bei uns ist das Schmurgeln und Fauchen der Kaffeemaschine, das zarte Formen von Glück weckt.