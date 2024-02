Premiere im Theater an der Kö Traumbesetzung für einen Diven-Streit

Wenn das Stück „Bette und Joan“ am 16. Februar im „Theater an der Kö“ Premiere feiert, dürfte das Scheinwerferlicht besonders grell aufleuchten. Und das Publikum gespannter sein als sonst. Denn: Anouschka Renzi spielt Bette Davis, Désirée Nick schlüpft in die Rolle von Joan Crawford. Auch wenn der schlagzeilenträchtige Zwist der Schauspielerinnen schon einige Jahre zurückliegt - vergessen ist die mediale Schlammschlacht über angebliche Schönheits-OP’s Renzis, die sogar vor Gericht ausgetragen wurde, nicht.