Debatte um Vatikan-Papier zu homosexuellen Paaren Eine „Angelegenheit“ von 15 Sekunden

Aufschlussreich sind zudem die pastoralen wie zeitlichen Handlungsspielräume, die den Ortsbischöfen in aller Welt gewährt werden. So stehe an einigen Orten „einer sofortigen Anwendung nichts im Wege, während es an anderen notwendig erscheint, nichts zu erneuern und sich so viel Zeit wie nötig für die Lektüre und Auslegung der Erklärung zu nehmen“. Besonders problematisch sei dies in Ländern, in denen homosexuell Bekennende mit Gefängnis, mit Folter oder auch mit dem Tod bestraft werden. Dort verstehe „sich von selbst, dass eine Segnung nicht angezeigt wäre“, um homosexuelle Menschen nicht der Gewalt auszusetzen.