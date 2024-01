Warum der Staat den Kirchen jedes Jahres hohe Summen zahlt Entschädigung ohne Ende

Hinzu kommt die unterschiedliche Finanzlage der Kirchen in Deutschland: Denn während die Staatsleistungen in den NRW-Bistümern nur etwas mehr als zwei Prozent ihrer Haushalte ausmachen, und sie deshalb einer möglichen Ablösung gelassen entgegenschauen, beträgt ihr Anteil in der Mitteldeutschen Evangelischen Landeskirche mehr als 15 Prozent. Schließlich: Kirchen übernehmen bis heute Pflichtaufgaben für den Staat, insofern sind die noch bezahlbaren Staatsleistungen eine klassische Win-win-Situation. „Noch will man die finanzstarken Kirchen in ihrem gesellschaftlich relevanten Engagement nicht missen und ist dafür bereit, trotz Verfassungsauftrag und vielleicht sogar einem Ablösungsgesetz auf Zeit zu spielen“, so Schüller.